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Topkapı Sarayı ile Aya İrini'yi yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Topkapı Sarayı Müzesi ile Aya İrini Anıt Müzesi, geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği tarihi mekanların başında...

Topkapı Sarayı ile Aya İrini'yi yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Topkapı Sarayı Müzesi ile Aya İrini Anıt Müzesi, geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği tarihi mekanların başında yer alan Topkapı Sarayı, geçen yıl da ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında inşa edilen, yaklaşık 400 yıl süreyle imparatorluğun yönetim, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan, günümüzde ise müze olarak hizmet veren saray, geçen yıl 1 milyon 943 bin 969 kişi tarafından ziyaret edildi.

Sarayın avlusunda yer alan ve VI. yüzyılda inşa edilen Aya İrini Anıt Müzesi ise geçen yıl 50 bin 243 kişiyi ağırladı. Malzeme ve mimarisiyle tipik bir Bizans yapısı olan Aya İrini, 1453'te İstanbul'un fethinden sonra önemli bir değişikliğe uğramadı.

Uzun süre ganimet ve silah deposu olarak kullanılan müze, 1869'da Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adını aldı. Zamanla, sergi mekanlarının yetersiz kalması nedeniyle buradaki eserler 1875'te Çinili Köşk'e taşındı.

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