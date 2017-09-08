ADANA (AA) - Adana'da 6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, "Akdeniz Akşamları" şarkısı eşliğinde "toplu gitar çalma" dünya rekoru denemesi yapılacak.

Karnavalın fikir öncüsü, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, etkinlik kapsamında yapılacak "toplu gitar çalma" dünya rekoru denemesinin kentin tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi.

Bozkurt, "Bu, Adana'yı, müziği, Akdeniz Akşamları'nı Guinness rekoru sayesinde ülkeye, dünyaya duyuracak ama Karnaval Çiceği'ni de büyütecek bir proje. O gün ben de rekor denemesine katılacağım ve bu şarkıyı çalacağım." dedi.

- Hedef 7 bin kişi

Anka Kuşu Yapım ve Organizasyon Yöneticisi Ersan Işıksoy da rekor denemesinin Adana'nın yanı sıra diğer kent ve ülkelerden katılımlarla ciddi boyut kazanacağını belirtti.

Bu etkinliği her yıl geleneksel olarak yapmayı planladıklarını ifade eden Işıksoy, 2012'de Polonya'da 6 bin 347 kişinin katılımıyla gerçekleşen rekoru kırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Polonya'nın rekorunun egale edilemediğini anlatan Işıksoy, şunları kaydetti:

"Daha önce yarış Polonya ve ABD arasındaydı, şimdi biz Adana ile Türkiye ile bu yarışa katılıyoruz. Bunu en az 7 bin kişiyle yapacağız, bunun 3 bin 514 kişisi hazır. Akdeniz Akşamları'nı seçtik çünkü yapılan bir araştırmaya göre, sözleri en çok bilinen ilk eser İstiklal Marşı, ikincisi ise bu şarkı. Aynı Polonya'da olduğu gibi bu etkinliği Adana Gitar Festivali etkinliğinin içerisinde yapacağız. En önemlisi bu etkinlik Portakal Çiçeği Karnavalı'nın içerisinde olacak."

- 5 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek

Akdeniz Akşamları şarkısına, bestelendiği günden bu yana 37 sanatçının albümünde yer verdiğini dile getiren Işıksoy, rekor denemesine 5 yaşını doldurmuş ve bu şarkıyı çalabilen herkesin katılabileceğini söyledi.

Işıksoy, Beyazevler Çamlık'ta organizasyon kapsamında toplam 2 bin 500 çadırlı, 5 bin kişilik kamp alanı oluşturulacağını ifade etti.

Çadırını, gitarını alan herkese kampta yer olduğunu vurgulayan Işıksoy, "Alana tek bir kapıdan giriş olacak. İçeriye, içecek, sigara, hatta ilaç bile alınmayacak. Kronik hasta olanlara ilaçlar içeride ücretsiz verilecek. Dışarıdan içeriye, bir gram uyuşturucu girmeyecek, bu konuda kararlıyız." dedi.

Tanıtım toplantısında gitarıyla kısa bir dinleti sunan Akdeniz Akşamları şarkısının bestecisi Serhan Kelleözü ise herkese nasip olmayan büyük bir onuru yaşadığını, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ettiğini dile getirdi.

Toplantıya, CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş de katıldı.



