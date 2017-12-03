"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" Toplantısı

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına ilişkin, "Özellikle 2017'de Anayasa'mızın 10'uncu maddesinde fırsat eşitliğini hatta onun da ötesine geçip kadınlara pozitif ayrımcılık getiren bir maddenin mecliste destekçisi olduk. Buna bağlı pek çok alt mevzuatta düzenlemeler yapıldı. Bunlar önemlidir." dedi

Aydın, Adıyaman'da bir otelde "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını bildirdi.

Toplantıda Adıyaman'ın yanı sıra Kilis ve Gaziantep'ten de katılımcıların olduğuna işaret eden Aydın, "Kadınlarla ilgili fırsat eşitliği noktasında atılan anayasal ve yasal akımları biliyoruz. Özellikle 2017'de Anayasa'mızın 10'uncu maddesinde fırsat eşitliğini hatta onun da ötesine geçip kadınlara pozitif ayrımcılık getiren bir maddenin mecliste destekçisi olduk. Buna bağlı pek çok alt mevzuatta düzenlemeler yapıldı. Bunlar önemlidir. KEFEK'in kurulması ile kadınların geldiği yer gelinen nokta son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Aydın, bu toplantıların asıl amacının toplumsal bilinçlenme ve farkındalık oluşturma olduğunu ifade ederek, zorlu şartlar altında ekonomi ve siyasette var olmaya çalışan kadınların önünün açılmasında ciddi bir desteğe ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Kocaeli Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ise kadının başta siyaset olmak üzere toplumun her alanında erkeği ile birlikte var olması, erkekle birlikte elini taşın altına koyması, Türkiye'nin geleceğinde mücadele etmesi amacıyla projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıları sadece Ankara'da ve salon toplantısı olarak gerçekleştirmek istemediklerini aktaran Katırcıoğlu, "Sahaya, halkımızın arasına inmek istiyoruz. Birebir halkımıza temas edip gönüllerine girmek istiyoruz. Direk birinci ağızdan onları dinlemek istiyoruz. O yüzden yerel toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda kendileri ile konuşup ertesi gün de devletin makamlarıyla, sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz ve onlardan dinliyoruz. Ondan sonra karşılıklı bilgiyi birleştirerek bir yol haritası oluşturuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Katırcıoğlu, komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kadınlar Üçüncü Lig takımlarından Adıyaman Beden Eğitim Öğretmenleri Spor takımı oyuncuları, Katırcıoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu "02" numaralı forma hediye etti.















