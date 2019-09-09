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Toplumsal çözüm üretmek için Göbeklitepe'de buluşacaklar

Toplumsal fayda yaratmak için çalışan sosyal girişimcilerin yol haritalarını çizmelerine yardımcı olan global platform Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde Göbeklitepe’de gerçekleşecek.

Toplumsal çözüm üretmek için Göbeklitepe'de buluşacaklar
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Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek, projelerine destek olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçlayan bir platform olan Red Bull Amaphiko’nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl Göbeklitepe’de gerçekleşecek. 24-25 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan program; projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını henüz geçmiş erken aşama sosyal girişimcilere özel kapsamlı eğitim programları, paneller ve atölyeler sunacak. Bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek Red Bull Amaphiko Connect’e katılmak için başvurular 10 Eylül 2019tarihine kadar www.redbull.com.tr/amaphiko adresi üzerinden alınacak.

Red Bull Amaphiko Connect ile sosyal girişimler hem projelerini geliştirmek için bir arada olacak hem de tarihin en önemli dönüm noktalarından birine şahitlik eden Göbeklitepe’de çok özel seanslara da yer verecek olan özenle hazırlanmış bir eğitimin tadını çıkaracak.

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Anahtar Kelimeler:
GöbeklitepeToplumsal FaydaSosyal GirişimciRed Bull AmaphikoRed Bull Amaphiko Connect
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