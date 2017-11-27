Toprağa gömülü uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde narkotik köpeğinin tespit ettiği bölgede, toprağa gömülü 108 kilogram esrar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu üreten, piyasaya süren kişilerin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda Hilvan ilçesinde bir kırsal mahalleye operasyon düzenledi.
Özel eğitimli narkotik köpeği "Hera"nın tespit ettiği bölgede toprağa gömülü bidonlar içerisinde 108 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.