"Toprağa saygı" için yürüdüler

SAKARYA (AA) - Sakarya'da TEMA Vakfı İl Temsilciliği'nce, Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında "Toprağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Ellerinde "Toprak yaşamdır", "Toprak bozulumuna dur de" ve "Toprağına sahip çık" yazılı dövizlerle Yeni Cami önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, slogan atarak polis eşliğinde Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde trafik bir süre ulaşıma kapatıldı.

Demokrasi meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basın açıklaması yapan TEMA Vakfı Sakarya İl Temsilcisi Doç. Dr. Fatime Balkan Kıyıcı, yaşamsal öneme rağmen toprağın yeterince korunamadığını, Türkiye ve dünyada toprak bozulumunun görüldüğünü söyledi.

Dünyada ekilebilir arazilerin yüzde 33'ünün toprak bozulumuna uğradığının bilindiğini hatırlatan Kıyıcı, şunları söyledi:

"Türkiye'de erozyon hala en büyük toprak bozulumu nedenlerinin başında geliyor. Topraklarımızın yüzde 86'sında erozyon görülüyor. Erozyonla toprağın en verimli olan ve ona hayat veren üst kısmını kaybediyoruz. Büyüyen kentler ve tarım topraklarının tarım dışı alanlara tahsisi nedeniyle verimli tarım alanları beton ve asfalt ile örtülüyor. Oysa toprak, yaşamın kaynağıdır. Sadece insanlar için değil, karada yaşayan tüm canlıların varlığı toprağa bağlıdır. Toprak, insanlık için barış, huzur ve zenginliktir."

Kıyıcı, erozyon ve toprak bozulumunu önleyebilmek için sürdürülebilir arazi yönetimi yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, erozyonu önleyen ve toprağı koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini, bireylerin de bu kapsamda yürütülen teraslama, ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- 6 aylık bebekleriyle yürüyüşe katıldılar

Ünsal ve Nurcay Yürek çifti de "Toprağa Saygı" yürüyüşüne 6 aylık bebekleri Belinay ve 5 yaşındaki oğulları Berk ile katıldı.

Baba Ünsal Yürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprak bozulumu ve erozyon için ailecek burada olduklarını söyledi.

Herkesin geleceğinin toprağa bağlı olduğunu vurgulayan Yürek, "Amacımız erozyonla mücadele etmek, doğal varlıkları korumak. O yüzden bugün buraya geldik. Toprağımıza sahip çıkalım. Böyle bir vakfın düzenlediği yürüyüşe katılmak bize gurur verdi." şeklinde konuştu.

Anne Nurcay Yürek de "Çünkü her şey geleceğimiz için. Her adımda da onlarla birlikteyiz. Umutluyuz." dedi.