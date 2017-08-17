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Toprak altında geçen 35 yıl

- Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye'deki önemli "yer altı" projelerde çalışan 65 yaşındaki Başmühendis Cihan Altuğ, hayatının büyük kısmını tünel kazarak geçiriyor - Birçok kişinin girmeye cesaret edemeyeceği toprak altında 35 yılını geçiren Altuğ, yüzlerce metre derinlikte projeleri hayata geçiriyor - Cihan Altuğ: "Toprak üstünde çalışamam, beceremem. Bina yapmayı bırakın kümes bile yapamam. Ben tünelde her işi yaparım ama kendi evimde lamba bile takamam"

Toprak altında geçen 35 yıl

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye'de birçok "yer altı" projesinde çalışan 65 yaşındaki Başmühendis Cihan Altuğ, hayatının 35 yılını toprak altında geçirerek tünel kazıyor.

Birçok insanın girmeye cesaret edemeyeceği yüzlerce metre derinlikte projeleri hayata geçiren Altuğ, ilginç yaşam hikayesiyle dikkati çekiyor.

Hacettepe Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümünden 1981'de mezun olduktan sonra Ankara'ya su götüren tünelin inşaatında ilk kez toprak altına inen ve yer altı tutkusu o gün başlayan Altuğ, çeşitli ülkelerdeki kara ve demiryolu tünel inşaatlarında çalıştı.

İstanbul'daki bazı metro hatları, karayolları tünelleri ile Türkiye'nin farklı illerindeki tünel çalışmalarında yer alan Altuğ, hayatının 35 yılını yer altında geçirdi.

- "Yerin üstünde kümes bile yapamam"

Son olarak İzmir ile Manisa arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek olan Sabuncubeli Tüneli inşaatında çalışan Cihan Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yer altında çalışmanın kendisi için bir tutku olduğunu, meslekteşlarının zaman zaman kendisini toprak üstünde çalışmaya ikna etmeye çalıştığını anlattı.

Zor işleri sevdiğini ifade eden Altuğ, "Toprak üstünde çalışamam, beceremem. Tünel yapmak zor iş. Göğsümü gere gere tünelciyim, yer altında çalışıyorum diyorum. Bina yapmayı bırakın, kümes bile yapamam. Tünelde her işi yaparım ama kendi evimde lamba bile takamam."

Çalıştığı yapımında emeği bulunan eserleri fırsat buldukça ziyaret ettiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Altuğ, şöyle konuştu:

"Tünel yapmak için gittiğim Ukrayna'da tanışıp hayatımı birleştirdiğim eşim zaman zaman 'Artık yeter' diyor. Ancak yer altında çalışmak daha baskın geliyor. Tünelde çalışmaktan hiç pişman olmadım. Ölene kadar bu işi yapmaya devam edeceğim. Burası benim birinci adresim. Burada olunca çok rahatlıyorum. Yukarıda odamda otururken o kadar rahat değilim. Bu havayı solumak lazım."

- "İzmir Körfezi Geçiş Projesi'nde çalışmayı çok istiyorum"

Türkiye'de son yıllarda altyapı çalışmalarının devasa boyutlara ulaştığını, bununla bağlantılı çok sayıda tünel yapıldığına işaret eden Altuğ, ülke genelindeki tüm tünel projelerinden haberi olduğunu ve bunları takip ettiğini anlattı.

Altuğ, deniz altından İnciraltı ile Karşıyaka'yı birleştirmesi planlanan İzmir Körfezi Geçiş Projesi'nde çalışmayı çok istediğini ifade etti.

Tünel inşaatı konusunda birçok mühendis yetiştirdiğini aktaran Altuğ, oğlunun da inşaat mühendisliği okuduğunu söyledi.

Sabuncubeli Tüneli'nde çalışan işçilerden 42 yaşındaki Turan Ünal, 21 yıldan bu yana Altuğ ile beraber çalıştığını, kendisi gibi birçok işçi, teknisyen ve mühendisin ondan çok şey öğrendiğini belirtti.

Ünal, Altuğ'un yer altında başmühendisleri, yer üstünde ise ağabeyleri gibi olduğunu kaydetti.

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