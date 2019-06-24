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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci oldu

- Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci durak noktası olan İtalya'da ikincilik elde etti

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci oldu
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İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) yedinci durak noktası olan İtalya'da zorlu ikinci yarışta bu sezonki en iyi derecesine ulaşıp ikinci oldu.

Red Bull açıklamasına göre, Misano Pisti’nde koşulan ikinci yarışa dördüncü cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, büyük çekişmeye sahne olan yarışta damalı bayrağın altından ikinci sırada geçmeyi başardı.

World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, Jonathan Rea’nın ardından podyuma çıkarken Leon Haslam ise üçüncü oldu. Bu sonucun ardından Toprak Razgatlıoğlu 121 puanla pilotlar sıralamasında altıncı basamağa yükseldi.

- "Bayrağımızı gönderin en üstüne çekeceğim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Razgatlıoğlu, üst üste üç durak noktasında üç podyum elde etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu yarış, Superbike'taki en iyi yarışımdı. Çok iyi başladım, son dört turda da liderliği elde ettim. Birinci de olabilirdim. Ama artık yolumuz açık. İmola’da yeni bir başlangıç yapacağımızı söylemiştim. Öyle de oldu. Türk adını taşıyan bir takımla yarışıyorum. Bunun sorumluluğunu biliyorum ve bayrağımızı gönderin en üstüne çekeceğim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Red BullToprak Razgatlıoğlu
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