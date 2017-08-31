"Torbacı"yı şüpheli tavırları ele verdi

ANKARA (AA) - Başkentte güven timleri, şüphelendikleri kişinin üzerinde yaptıkları aramada 420 gram skunk ve 42 adet uyuşturucu hap yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, Kızılay'daki Karanfil Caddesi'nde şüphelendikleri kişinin üzerini aradı.
Polis, şüpheli M.G'nin üzerinde ve çantasında satışa hazır paketlenmiş 420 gram skunk, 42 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 lira buldu.
Gözaltına alınan M.G, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.