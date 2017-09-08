Torbalı Devlet Hastanesi Açılış Töreni

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Yarınımız bugünden daha güzel olacak, yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, birlikte Türkiye olalım." dedi.

Yıldırım, Torbalı Devlet Hastanesi ile bazı tesislerin hizmete alınması ve temelinin atılması dolayısıyla hastane bahçesinde düzenlenen törende, devletin 2002'de sağlığa ayırdığı bütçenin 13 milyar 500 milyon lira olduğunu, bugün ise bunun 111 milyar liraya çıktığını söyledi. Bu süreçte ambulans sayısının 618'den 5 bine yükseldiğini dile getiren Yıldırım, otel konforunda hastaneler yaptıklarını, 4 şehir hastanesinin bittiğini, 26 tane daha yapılacağını ifade etti.

Yıldırım, "Hangi derdiniz varsa oraya buraya dolaşmanıza gerek yok. Allah sağlık sıhhat versin, hastanelere düşürmesin ama hastaneye düşünce de böyle 7 yıldızlı hastaneniz olsun." diye konuştu.

Yeni doğan birinin 18 yaşına kadar devletin sağlık güvencesi altında olduğunu anımsatan Yıldırım, "Paran var, sağlık var, paran yok, sağlık olsun. Sağlık olsun demekle sağlık olur mu ? Nasıl olacak, böyle güzel hastaneler, hizmetler yapacaksınız." dedi.

Başbakan Yıldırım, ilaç takip sistemiyle yolsuzluğu ve sahteciliği ortadan kaldırdıklarını, isteyenin istediği ilacı eczanelerden alabildiğini, yatağa bağlımlı hastaların bakımlarının evde yapıldığını söyledi.

İzmir'e ve ilçelerine son 15 yılda 103 sağlık tesisi yaptıklarını, bazı ilçelerde hastane yapımlarının devam ettiğini hatırlatan Yıldırım, bunlardan birinin de Bayraklı'da devam eden şehir hastanesi olduğunu anımsattı.

Yıldırım, açılışını gerçekleştirecekleri Torbalı Devlet Hastanesinin 250 yatağından 150'sinin faal durumda olduğunu, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve milletvekillerinin hastane için doktor, hemşire ve personel eksikliğinin bulunduğunu söylediğini aktardı.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a da seslenen Başbakan Yıldırım, bu eksikliklerin karşılanacağını kaydetti. Yıldırım, hastanede 44 polikliniğin yer aldığını, odalarda en fazla 2 yatağın bulunduğunu, acil servis kapasitesinin 23 yatak, doğum bölümünün de 38 yatak kapasitesinin olduğunu, hastane için bugüne kadar 70 milyon lira harcandığını söyledi.

-"Sağlıkta sessiz devrim"

Başbakan Yıldırım bugün AK Parti'nin ilçelere bile tam teşekküllü hastaneler kurduğunu dile getirerek, "Eskiden illerde bile yoktu. İllerimiz artık dev şehir hastaneleri ile buluşuyor. Sağlıkta değişim, dönüşüm, sessiz devrim işte budur. Hizmet sizin ayağınıza geliyor. İlk günkü heyecanımızla İzmir'e hizmet getirmeye, yeni yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Değil mi ki sizin bu sevginiz, bu samimiyetiniz, bu heyecanınız var, bizim de boynumuzun borcudur, İzmir'i, Torbalı'yı hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir milletvekillerini İzmir'in geleceği için var gücüyle çalıştığını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne dedik, TOKİ'yi Torbalı'ya getireceğiz. 350 konut yapılıyor, hayırlı uğurlu olsun. Devamı da gelecek, bu bir başlangıç. Torbalı'yı bölünmüş yollarla etrafa bağladık. İZBAN'ı önce Torbalı'ya getirdik. Buradan Selçuk'a götürdük. Şimdi İZBAN'la, trenle buraya geldim, Selçuk 22 dakika, bu kadar. Torbalı'nın, İzmir'in güzel insanları hiç merak etmeyin. Her şey daha güzel olacak. Yarınımız bugünden daha güzel olacak, yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, birlikte Türkiye olalım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."

- "Sağlıkta dönüşüm tamamlandı"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise konuşmasında AK Parti iktidarıyla birlikte sağlık sektöründeki kaos ve başıbozukluğun sona erdiğini, İzmir'in yapılan yatırımlarla kültür, ticaret ve sanayinin yanı sıra sağlığın da merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini bildirdi.

Sağlıkta hizmet kalitesini yükseltmeye odaklandıklarını dile getiren Demircan, "Sağlıkta dönüşüm tamamlandı, artık bundan sonra gelişim ve kalitenin artırılması dönemi başladı. Bu güzel mekanları Türkiye bir bir inşa ediyor. 7 yıldızlı otellere denk hastaneler inşa ediyoruz. Burada 250 yataklı hastaneyi açıyoruz. Açılma sırası gelmiş Ödemiş ve Bornova hastaneleri de bitti. Kuzeyde 2 bin 60 yataklı şehir hastanesinin inşaatı başladı. Güneydeki bin 200 yataklı şehir hastanesinin inşaatına ise en kısa zamanda başlayacağız." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası açılış kurdelesini kesen Başbakan Yıldırım, Başbakanlığa ait otobüsle Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen nikah törenine geçti.

Başbakan Yıldırım, Bergama İlçe Başkan Yardımcısı Sebahattin Güzel'in oğlu Orkun Güzel ile Ayşegül Özkaya'nın nikah töreninde çiftin nikah şahitliğini üstlendi.

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