Toros Tarım organik tarım üretimine giriyor

İSTANBUL (AA) - Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, biyogaz ve organik gübre üreticisi Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 70'ini satın aldı.

Toros Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Tekfen Holding'in yüzde 99,98 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Toros Tarım, Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 70'ini bünyesine kattı. Hisse devri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) onayını takiben gerçekleşecek.

Biyogaz ve gübre entegrasyonuyla yenilenebilir enerji ve organik gübre üreten Gönen Entegre Tesisleri'nde, devam eden ek yatırımların tamamlanmasıyla organomineral gübre üretimine de başlanacak.

Böylece Toros Tarım, iki yıl önce girdiği organomineral pazarındaki kapasitesini büyütürken, ürün portföyüne organik gübreyi de ekleyerek çiftçilerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Toros Tarım'ın gübre sektöründeki liderliğini ürün çeşitliliğiyle de desteklediğini ve mevcut portföyünü çiftçinin değişen ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirdiğini ifade etti.

Gübrenin, gıda alanında sürdürülebilir bir geleceğin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Gigin, Türkiye'deki tarım topraklarının organik içerik olarak günden güne zayıfladığını, bu eksikliği gidermek için de Toros Tarım'ın iki yıl önce mevcut gübre portföyüne organomineral gübreleri eklediğini belirtti.

Gigin, "Organik gübre üretimine girme kararını, sadece gelişen bir pazara yapılmış bir yatırım olarak değil, aynı zamanda ülkemiz tarımının sürdürülebilirliğine bir katkı olarak da değerlendirdik. Samsun ve Mersin İşletmelerinde sahip olduğumuz 37,4 megavat elektrik üretim kapasitesine Gönen Entegre Tesisleri'ndeki elektrik üretimi de ilave olacak ve ayrıca Gönen Entegre Tesisleri'ndeki üretim süreci sayesinde grubun karbon ayak izi 70 bin ton/yıl azalacak." değerlendirmelerini yaptı.

- "Ürün çeşitliliğimizi artırmak önceliklerimizden biri olacak"

Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral da gübre sektöründe ham madde güvenliğini sağlamanın önemine işaret ederek, Gönen Enerji'nin bünyeye katılmasıyla Toros Tarım'ın organomineral gübre alanında önünün açıldığını kaydetti.

Göral, organomineral gübrelerin büyümek istedikleri alanlardan biri olduğunu aktararak, "Bu yatırım hem fabrikalarımızın ürün bazında uzmanlaşmalarına, hem de pazardaki rekabet gücümüze katkı sağlayacak. Ürün çeşitliliğimizi artırmak önümüzdeki dönemde de önceliklerimizden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ kurucu ortağı Alper Önoğlu ise başından beri hem ürün hem de üretim modeliyle çevre dostu ve sürdürülebilir tesisler kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Önoğlu, "Altaca Enerji bünyesinde 2009'dan beri sürdürmekte olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızın sonucunda geliştirdiğimiz yüzde 100 yerli teknolojileri kullanarak bu örnek tesisi hayata geçirdik. Yüksek kalite standartları, kurumsal yapısı ve sahip olduğu değerleriyle gübre sektörünün Türkiye'deki lider kuruluşu Toros Tarım'la birleşmek, hedef ve vizyonumuzla bire bir örtüşüyor. Bu kararın, her iki şirket için de gelecek adına önemli gelişmelere olanak sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.