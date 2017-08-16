Toroslar EDAŞ'tan 6 ilde bakım ve onarım çalışması

ADANA (AA) - Toroslar Elektirik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis'te, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde, temmuz ayında 5 bin 457 aydınlatma armatürü ile 438 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirildi.

Kentte 366 elektrik panosu ve 171 trafo merkezini de kontrol eden ekipler, 38 dağıtım merkezinin de bakımını tamamladı ve 40 kilometrelik yeni kablo döşedi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 310 yeni aydınlatma armatürünün montajı yapıldı, yeni 52 elektrik panosu ve 29 trafo montajı da tamamlandı.

- Gaziantep

Gaziantep'te de temmuz ayında Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye’de bin 775 aydınlatma armatürünün bakımını yapan Toroslar EDAŞ ekipleri, 388 panoyu kontrol etti.

Toplam 48 kilometrelik alçak gerilim ve yüksek gerilim kablosunun bakımının tamamlandığı kentte 12 trafo ve 28 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı.

Ayrıca, 151 kilometrelik yeni kablo da döşeyen ekipler, kentte 712 yeni aydınlatma armatürü ile 193 elektrik panosu ve 47 trafonun montajını da tamamladı.

- Hatay

Hatay'ın Kırıkhan, Hassa, Dörtyol, Erzin, Payas, Belen, İskenderun, Arsuz, Reyhanlı, Altınözü, Antakya, Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde de bin 899 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirilirken, 62 kilometrelik hat da elden geçirildi.

Söz konusu ilçelerde 28 elektrik panosunun yanı sıra, 30 trafo ve 47 dağıtım merkezinin de bakımı yapıldı.

İl genelinde 84 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 1336 yeni aydınlatma armatürünün, 85 elektrik panosunun ve 39 trafo merkezinin montajını bitirdi.

- Mersin

Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut ilçelerinde ise 3 bin 746 armatür ile 213 kilometrelik hattın bakımı yapıldı.

Çalışmalarda, 46 pano ile 59 trafo da kontrol edilirken, 21 dağıtım merkezinin bakımı tamamlandı.

Mersin’de 83 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 1129 yeni aydınlatma armatürünün, 134 elektrik panosunun ve 30 trafonun montajını gerçekleştirdi.

- Osmaniye

Osmaniye'deki çalışmalarda da Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde 750 aydınlatma armatürü ile 30 pano, 15 trafo ve 11 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı.

Kentte, 25 kilometrelik yeni kablo döşenirken, 257 yeni aydınlatma armatürünün montajı gerçekleştirildi.

Toroslar EDAŞ ekipleri ayrıca yeni 3 elektrik panosu, 7 trafo ve 1 dağıtım merkezi montajını da tamamladı.

- Kilis

Kilis merkezi, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde de 31 aydınlatma armatürünü kontrolden geçiren Toroslar EDAŞ ekipleri 80 pano ve 51 trafo merkezinin de bakımını yaptı, 4 kilometrelik yeni kablo döşedi.

Kentte 18 yeni aydınlatma armatürü ile yeni 17 elektrik panosu ve 5 trafo montajı tamamlandı.



