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Toroslar'da mahsur kalan Yörükler kurtarıldı

- Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle Toros Dağları'nda hayvanlarıyla mahsur kalan Yörüklerin imdadına, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti

Toroslar'da mahsur kalan Yörükler kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu Toros Dağları'ndaki yaylalarda mahsur kalan Yörükler kurtarıldı.

İlçeye 80 kilometre uzaktaki Hacıalanı Mahallesi ve civardaki yaylalarda hayvanlarını otlatan Yörükler, kar yağışı nedeniyle burada mahsur kalınca belediyeden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açarak Yörükleri ve hayvanları kurtardı.

Vatandaşlardan Osman Akça, yaptığı açıklamada, önceki günlerde havanın güneşli olduğunu, bu nedenle yaylada kaldıklarını söyledi.

Kar yağışının aniden bastırmasıyla zor duruma düştüklerini anlatan Akça, ekipler tarafından mahsur kaldıkları yaylalardan kurtarıldıklarını anlattı.

Erdemli Koordinasyon Şube Müdürü Yusuf Güzel de Toroslar'da yolları kapanan ve mahsur kalan Yörüklere yardım ettiklerini kaydetti.

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ErdemliKarMersinToros DağlarıYörük
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