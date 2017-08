Tortumlu Emriye'nin hayatı "Genç Çiftçi Projesi"yle değişti - Erzurum'un Tortum ilçesinde biri engelli 3 çocuğuyla yaşayan Emriye Okay, proje kapsamında 2'si koç 40 küçükbaş hayvana sahip oldu - Koyunlarının sütü ve yününden elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlayan Okay, hem çocuklarını hem de çobanlığını yaptığı hayvanları büyütüyor - Okay: - "Eşimin işi olmadığı için çok büyük maddi sıkıntılar çekiyorduk. 3 çocuğumla ortada kalmıştık. Genç Çiftçi Projesi'ne başvurup 40 koyun sahibi oldum, hayatım değişti" - Okay'ın eşi Necdet Okay: - "Bir kuzu alma imkanımız yokken 40 koyunun sahibi olduk"

13 Ağustos 2017 Pazar 11:46