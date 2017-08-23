Torun cinayeti davasında karar

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de av tüfeğini kontrol ettiği sırada 5 yaşındaki torunu Baran Abdi Kahraman'ı öldürdüğü iddia edilen dede Musa Dal hakkında mahkeme, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki baba Ferit Kahraman katıldı.



Duruşmada ifade veren müşteki Ferit Kahraman, ölen Baran Abdi Kahraman’ın oğlu olduğunu, olay yerinde kendisinin bulunmadığını ifade ederek, ‘’Olaydan daha sonra haberim oldu. Bu olaya sebebiyet veren kayınpederim Musa Dal’dan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum.’’ dedi.



Müşteki Kahraman, kayınpederinin evinde tüfek olduğunu bilmediğini, bu yüzden tüfeğin koruyucu kısmının kırık olup olmadığı hakkında bilgisinin bulunmadığını, kayınpederinin torununu sevdiğini ve halen eşiyle birlikte olduğunu söyledi.



Mahkeme, her ne kadar sanık Musa Dal hakkında torununu taksirle öldürme suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılsa da sanığın taksirli eylemi sonucunda neden olduğu netice, sanığın kişisel ve ailevi durumu bakımından artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açtığı anlaşıldığından sanık Dal hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.



-İddianameden





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Dal'ın, maktul Baran Abdi Kahraman'ın dedesi olduğu, 11 Mart 2016'da maktulun annesi Yasemin Dal ile birlikte önce saat 13.00 sıralarında şüphelinin çalışmış olduğu büfeye, ardından şüpheli Dal'ın torununu sevdikten sonra maktulun annesiyle birlikte şüphelinin evine gittikleri anlatıldı.



İddianamede aynı gün saat 17.30-18.00 sıralarında Dal'ın evine gittiği, yemek yediği sırada maktulun annesiyle birlikte yanında diğer kardeşi ve anneannesi de olduğu halde alt komşuya ziyaret için indikleri ve kısa süre sonra tekrar eve döndükleri belirtildi.



Kahraman'ın oyuncak silahıyla oynarken gürültü çıkarması nedeniyle Dal'ın bunu sakladığı, maktulun oyuncak silahını önce dedesine sorduğu, dedenin ise ''Çok ses yapıyor, sonra veririm'' dediği bildirilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:



''Maktulun şüpheliye 'Dede senin silahın var ben gördüm' demesi üzerine şüphelinin maktul tarafından görülen av tüfeğini almak için yatak odasına gittiği, yatak odasında yatağının altında bulunan av tüfeğini alarak, şüphelinin maktulun de bulunduğu salona geldiği, bu sırada şüpheli Musa Dal'ın içerisinde fişek olabilir diye namlusuna baktığı, ancak göremediği, ardından doldur boşalt yapıp tetiğe dokunduğu sırada tüfeğin ateş alarak tüfekten çıkan fişeğin maktul Baran Kahraman'a isabet ettiği tespit edilmiştir."



İddianamede, şüpheli Dal hakkında ''taksirle ölüme neden olmak'' suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.



