Torunlar GYO, Paşabahçe arsası için yapı ruhsatı aldı

İSTANBUL (AA) - Torunlar GYO, Paşabahçe arsası üzerinde gerçekleştirilecek karma kullanım projesi için gereken yapı ruhsatının alındığını duyurdu.

Torunlar GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, Beykoz'daki Paşabahçe mahallesinde bulunan 53.865,56 metrekarelik arsalarında gerçekleştirilecek karma kullanım projesinde, proje inşaatının başlayabilmesi için imar kanunu hükümleri çerçevesinde alınması gereken yapı ruhsatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındığı kaydedildi.

Paşabahçe arsasının, Eylül 2012'de Torunlar GYO portföyüne dahil edildiği anımsatılan açıklamada, "Şirketimiz, arsanın yüzde 100 mülkiyetine sahiptir. Ayrıca, projenin deniz kısmında yer alan iskele, rıhtım ve dolgu alanından oluşan 3.935 metrekare büyüklüğündeki alanın 'kullanma izni sözleşmesi' 2008 yılından itibaren 49 yıllığına Torunlar GYO'ya aittir.

Proje, 'kentsel resort otel' konseptinde, az yoğunluklu, lüks, yaklaşık 120 odalı butik otel ve yine öngörülen prestijli otel markasının hizmet vereceği apart otel villaları ve apart otel daireleri kapsayan karma bir projedir. Otel lüks ve prestijli uluslararası bir marka tarafından işletilecektir. Projenin tamamlanması 2019 yılı olarak öngörülmekte olup, tahmini inşaat maliyeti 317,5 milyon liradır." ifadelerine yer verildi.