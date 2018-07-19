Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Eto ekonomi Bursa
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

TOTAL ile çocuklar tarihi yerinde öğreniyor

- TOTAL Oil Türkiye’nin sponsorluğunu üstlendiği İzmir Smyrna Antik Kenti’nde çocuklara yönelik tarih ve sanat atölyesi çalışmaları yapılıyor

TOTAL ile çocuklar tarihi yerinde öğreniyor

İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye’nin sponsorluğunu üstlendiği İzmir Smyrna Antik Kenti’nde çocuklara yönelik tarih ve sanat atölyesi çalışmaları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları Smyrna Antik Kenti’ni binlerce yıl sonra gün yüzüne çıkarıyor.

TOTAL Oil Türkiye, Smyrna Antik Kenti’nde çocuklara yönelik tarih ve sanat atölyesi çalışmalarını hayata geçirdi. Üzerinde yaşadığımız, binlerce yıllık geçmişe sahip medeniyetlerin beşiği bu toprakların değerini yeni kuşaklara anlatmak, onlara tarihi sevdirmek, kültürel mirasımızın korunması ve geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen proje kapsamında, ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlenmeye başlandı.

TOTAL Oil Türkiye iş birliğiyle 5-12 yaş çocuklarla gerçekleştirilen atölyede, çocuklar önce arkeologlar eşliğinde Smyrna Antik Kenti’ni gezdiler, binlerce yıllık kültür ve tarih mirası hakkında çeşitli bilgiler edindiler. Antik çağlardan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar çeşitli izler taşıyan tarihi kentte adeta bir zaman yolculuğuna çıkan çocuklar, antik kent gezisinin ardından gözetmen ve arkeologlar eşliğinde Smyrna Antik Kenti’nde ortaya çıkan tarihi objelerin seramikten maketlerini yaptılar.


- Atölye çalışmalarının yıl boyunca devam etmesi planlanıyor


Öğretici ve eğlenceli geçen atölye çalışmasının sonunda çocuklar, hem Smyrna Antik Kenti’ni yakından görme, hem de sanat ve tarihle zenginleştirilmiş bu atölyede el becerilerini geliştirme ve öğrendiklerini deneyimleyeme fırsatı yakaladı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Smyrna Antik Kenti Çocuk Atölyeleri kapsamında, ilk etapta Smyrna’ya yakın mahallelerde okuyan ilköğretim çağındaki çocuklara ulaşılması planlanırken, giderek çevre mahalle ve ilçelerin de proje dahil edilmesi hedeflenmekte. Atölye çalışmalarının, eğitim yılı takvimine göre düzenlenerek yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Smyrna Antik KentiTotal Oil Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5