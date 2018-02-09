Tourneo Custom ve Transit Custom yenilendi

İSTANBUL (AA) - Ford’un yenilenen ticari modelleri Transit Custom ve Tourneo Custom Türkiye’de satışa sunuldu.

Ford açıklamasına göre, Ford’un yeni 2.0L EcoBlue motoru ile donatılan Custom serisi, yeni Transit Custom ile dayanıklı Transit ailesini konfor ve teknolojide bir üst seviyeye taşırken, yeni Tourneo Custom ile de VIP ve turistik kullanımlar başta olmak üzere şık tasarım, premium fonksiyonel iç mekanı ile yolcu taşımacılığında iddiasını artırıyor.

Yeni Transit ve Tourneo Custom’ın dinamik ve profesyonel ön görünümü, altıgen şekilli ızgarası ve yeni tasarım farlarıyla Ford’un en yeni binek otomobilleriyle aynı tasarım DNA’sını paylaşıyor. En son aydınlatma teknolojilerinin kullanıldığı serinin üst modellerinde gündüz yanan LED farlar ve güçlü HID Xenon dinamik farlar dikkati çekiyor. Tourneo versyionunda 5 krom çıtalı ön ızgara ile dikkati çekici bir görünüm sunan Custom, iç mekandaki premium malzeme ve tasarım detayları ile üst seviye bir kalite atmosferi ve sessiz bir yolculuk sağlıyor.



İlk defa yeni Fiesta ile lanse edilen Ford’un yeni iç tasarım felsefesini esas alarak tamamen yenilenen kabindeki gösterge paneli, tüketicilerin akıllı cihaz ve tablet kullanımından etkilenerek kullanıcı odaklı bir düzen sunuyor. Kabinin genişliğini vurgulayan güçlü yatay tasarım unsurlarını esas alan yeni gösterge paneli, uzun çalışma saatlerini araçlarında geçiren ve kabini mobil bir ofis olarak kullanan sürücüler için tasarlanan pratik dokunuşlar içeriyor.

Yeni göstergeler ve kontrol panelleri sürücüye daha fazla ergonomi ve rahat kullanım sağlıyor. Ön panelde, Custom sürücülerine basit konuşma komutları kullanarak ses, navigasyon ve bağlantılı akıllı telefonlarına kumanda etme olanağı da verecek olan SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemini içeren tablet esintili 8 inç renkli dokunmatik ekran sunuluyor.





- Verimli EcoBlue motor, konforlu otomatik şanzıman





Açıklamada verilen bilgilere göre, 105, 130 ve 170 PS güç sunan ve önceki motora göre yüzde 13’e varan yakıt tasrrufu sunan ve alt devirde yüzde 20 daha iyileştirilmiş torka sahip yeni 2.0 L EcoBlue motorla donatılan Transit ve Tourneo Custom’da, 170 PS güç sunan versiyonlarda tercih edilirse altı ileri SelectShift otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor.



Trend ve Deluxe donanım seviyesi ile sunulan yeni Transit Custom’da iki farklı tavan yüksekliği, iki aks mesafesi seçeneği, 3,2 – 3,4 ton arası Azami Yüklü Ağırlık, 1450 kg.’a ulaşan yük taşıma kapasitesi ile van, kombi ve kombi van modelleri yer alıyor.



Trend, Titanium ve Titanium Plus donanım seviyesi ile sunulan yeni Tourneo Custom’da ise uzun ve kısa şasi versiyonları bulunuyor. Tourneo Custom’da sunulan arka havalı süspansiyon sistemi ise, araç ne kadar yüklü olursa olsun konfordan ödün vermeyen bir yolculuk sunuyor. Çift taraflı kayar kapılar da kolaylıkla inip binmeye ve arka koltuklara rahatça erişime imkan tanıyor.





- Yeni Transit Custom yük alanında sınıfının lideri





Yeni Transit Custom'da 2,4mt x 1,2mt boyutlarındaki yükler dahi kolayca taşınabilirken, ön yolcu koltuklarının kullanılması engellenmeden 3-4 metre uzunluğundaki yükler de taşınabiliyor. Camlı ara bölme ile birlikte toplamda 6 metreküplük bir yük alanı sunulurken, uzun dingil mesafesine sahip versiyonda 6,8 metreküp yük alanı sunuluyor. Sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yan yükleme kapı açıklığına sahip olan model, kayar kapılarda bulunan yeni kontrol mekanizması da yükleme sırasında kapının güvenli şekilde açık tutulmasını sağlıyor.





- Yeni Tourneo Custom ile her yolculukta Business Class konforu





Yeni Tourneo Custom, müşterilerin araçlarını nasıl kullandıkları ve en çok önem verdikleri oturma düzenleri hakkında detaylı araştırmalar sonucu geliştirildi. İlk kez 2013 yılında lanse edilen Tourneo Custom, yenilenen ön tasarımı ve yepyeni premium iç mekanıyla rafine ve sofistike bir yolculuk sunuyor.



Yeni Tourneo Custom, segmentinde arka yolcu kabininde birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen 6 koltuk sunan tek model olarak dikkati çekerken, 30’un üzerinde koltuk konfigürasyonu ile yolcu kabininin ihtiyaca göre tasarlanmasına imkan sunuyor. Arka yolcu kabininde birbirine bakan 6 koltuklu kombinasyon ile konferans düzenine geçilebilirken, yolculara kabini dilediği şekilde kullanma imkanı sunuluyor. Koltuklar, çalışma arkadaşlarıyla toplantı ortamından bire bir görüşmelere kadar çeşitli amaçlara göre kolayca düzenlenerek daha esnek ve interaktif bir çalışma ortamı yaratabiliyor. Orta koltuk sırtlıklarını katlayıp düz yüzeyi masa olarak kullanabilme ve koltukların ikinci sırasını konferansta olduğu gibi düzenleyebilme özellikleri ise kolaylık sağlıyor. Her bir koltuk bağımsız olarak katlanıp kaldırılarak, limuzin tarzı geniş bir alan ya da bagajlar için genişletilmiş alan yaratılabiliyor.





- 87 bin 885 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor





Yeni Tourneo Custom’da yolcular, bağımsız arka klima sistemi, 6’sı arka yolcu kabininde olmak üzere 8 USB girişi ve 10 hoparlörlü ses ve müzik sisteminin de keyfini çıkarabiliyorlar.

Yeni Tourneo Custom, Trafik Levha Tanıma Sistemine sahip Akıllı Hız Sınırlandırıcı, Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Geri Görüş Kamerası, arka havalı süspansiyon, Ford SYNC Acil Durum Yardımı ve otomatik vites gibi özelliklerle hem sürüş konforunu hem de güvenliği en üst boyuta taşıyor.



Yeni Transit Custom 87 bin 885 TL, Tourneo Custom ise 115 bin 845 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıyla tüm Ford Yetkili Satıcıları'nda müşterileri bekliyor.





- "Modern yolcu taşımacılığına Tourneo Custom adını yazmayı hedefliyoruz"





Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, yenilenen araçlara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye’de üreterek başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına ihraç ettiğimiz ve pazara sunduğumuz günden itibaren hem Türkiye hem Avrupa’da önemli bir başarı kazanan Custom modelimizi, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda daha çekici, daha akıllı ve daha verimli olmak üzere geliştirdik.

İş hayatınının gereklerini yerine getirmek için güçlü ve verimli EcoBlue motorlara sahip dayanıklı Transit Custom araçlarımızı kullanan ticaret erbabı, aynı zamanda günümüz teknolojilerini her daim yanlarında taşıyarak seyahatleri süresince de işlerini yerine getirebiliyor olacak.Sürücü koltuğundaki konforun yanı sıra, 9 kişiye ulaşan yolcu kapasitesine eşlik eden ve sınıfında ilk ve tek olarak sunulan koltuk düzeni yetenekleri ile lüks ve modern yolcu taşımacılığına Tourneo Custom adını yazmayı hedefliyoruz."