Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi

İSTANBUL (AA) - Toyota Gazoo Racing, sezonun sondan bir önceki yarışı olan Spa-Francorchamps’ı kazanarak şampiyonluğunu garantiledi.

Toyota açıklamasına göre, Toyota’nın FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda mücadele eden yarış takımı TOYOTA GAZOO Racing, sezonun sondan bir önceki yarışı olan Spa-Francorchamps’ı kazanarak şampiyonluğunu garantiledi.

6 saat süren yarışa olumsuz hava koşulları damga vursa da, finişe ilk sırada ulaşan, Fernando Alonso, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima’nın kullandığı Toyota TS050 Hybrid yarış aracı oldu.

Toyota Takımlar Şampiyonluğunu sezon bitmeden kazanırken Fernando Alonso, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima ise elde ettikleri bu galibiyetle birlikte en yakın rakiplerine 31 puanlık fark açmış oldular. Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López’in kullandığı Toyota’nın diğer yarış aracı ise, yaşadıkları problemin rağmen tekrar mücadeleye dönerek 6. sırada finişe ulaştı. Aynı zamanda bu üçlü yarışın en hızlı tur zamanına da imza attılar.

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nı tarihi bir ana da tanıklık etmiş oldu. Spa’da yarışın başlamasına dakikalar kala etkili olan kar yağışı, şampiyona tarihinde ilk defa karlı bir hava da start alınmasına yol açtı. Yarış başladıktan 25 dakika sonra kar yağışı sona erdi ve yerini güneşli bir havaya bıraktı.

- Hedef Le Mans Zaferiyle Pilotlar Şampiyonluğu

Zorlu fakat başarılı bir yarışı tamamlayan Toyota Gazoo Racing takımı gözünü 15-16 Haziran’da gerçekleştirilecek sezonun son yarışı Le Mans’a çevirdi. 24 Saatlik Le Mans yarışı, aynı zamanda Formula 1 Dünya Şampiyonu Fernando Alonso’nun Toyota WEC yarış aracıyla son kez piste çıkacağı ve ardından Toyota markası altında farklı mücadelelerde boy göstereceği yarış olacak.

TOYOTA Gazoo Racing ile bir galibiyete daha imza atan Alonso, zor bir yarış geçirdiklerini belirterek, “Hava şartları da işimizi zorlaştırdı. Ama bugün en önemli şey, Takımlar Dünya Şampiyonluğu’nu kazanmaktı. Toyota adına son derece mutluyum. Bizim için harika bir sezon oldu ve umarım Le Mans'da güzel bir sonuçla Pilotlar Şampiyonluğu’nu da kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.