Toyota çalışanlarının aileleri fabrikayı gezdi

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından fabrika çalışanlarının ailelerine yönelik gerçekleştirilen fabrika ziyaretlerine bu yıl 350’yi aşkın kişi katıldı.

Toyota Otomotiv Sanayi açıklamasına göre, çalışanlarının motivasyonlarını artırmak amacıyla Aile Günü ve Ekiden Yarışları gibi sosyal aktivitelere imza atan şirket, bu yıl temmuz- eylül arasında düzenlediği ailelere yönelik fabrika ziyaretlerini tamamladı.

Söz konusu dönemde 11 grup halinde 351 çalışan yakını fabrikayı ziyaret ederken, geçtiğimiz yıllarla birlikte toplamda bine yakın kişi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’yi daha yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.

Haftanın iki günü gerçekleşen etkinlikte misafir olan ailelere şirket hakkında genel bilgiler verilirken, aynı zamanda Toyota’nın yol gösterici ilkeleri olan "Toyota Way" de aktarıldı. Rulo sacların bir otomobile dönüşümünün tüm aşamalarına şahit olan aile fertlerine, fabrika turunun ardından etkinlik boyunca çekilen fotoğraflar bir anı olarak saklanmak üzere hediye edildi.

Hem çalışanlar hem de aktiviteye katılanlar tarafından ilgi gören aktiviteye gelecek dönemlerde de devam edilmesi planlanıyor.