Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Toyota çalışanlarının aileleri fabrikayı gezdi

- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından fabrika çalışanlarının ailelerine yönelik gerçekleştirilen fabrika ziyaretlerine bu yıl 351 kişi katıldı - Çalışanlarının motivasyonunu artırmak amacıyla Aile Günü ve Ekiden Yarışları gibi sosyal aktivitelere imza atan şirket, temmuz ile eylül ayları arasında düzenlediği ailelere yönelik fabrika ziyaretlerini tamamladı

Toyota çalışanlarının aileleri fabrikayı gezdi

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından fabrika çalışanlarının ailelerine yönelik gerçekleştirilen fabrika ziyaretlerine bu yıl 350’yi aşkın kişi katıldı.

Toyota Otomotiv Sanayi açıklamasına göre, çalışanlarının motivasyonlarını artırmak amacıyla Aile Günü ve Ekiden Yarışları gibi sosyal aktivitelere imza atan şirket, bu yıl temmuz- eylül arasında düzenlediği ailelere yönelik fabrika ziyaretlerini tamamladı.

Söz konusu dönemde 11 grup halinde 351 çalışan yakını fabrikayı ziyaret ederken, geçtiğimiz yıllarla birlikte toplamda bine yakın kişi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’yi daha yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.

Haftanın iki günü gerçekleşen etkinlikte misafir olan ailelere şirket hakkında genel bilgiler verilirken, aynı zamanda Toyota’nın yol gösterici ilkeleri olan "Toyota Way" de aktarıldı. Rulo sacların bir otomobile dönüşümünün tüm aşamalarına şahit olan aile fertlerine, fabrika turunun ardından etkinlik boyunca çekilen fotoğraflar bir anı olarak saklanmak üzere hediye edildi.

Hem çalışanlar hem de aktiviteye katılanlar tarafından ilgi gören aktiviteye gelecek dönemlerde de devam edilmesi planlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AileFabrikaGeziToyota
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5