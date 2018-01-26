Toyota Corolla, ING Bank'ın da tercihi oldu

İSTANBUL (AA) - ING Bank, şubelerinin operasyonel hizmetlerinde kullanmak üzere uzun dönem kiralayacağı 295 otomobil için Toyota Corolla'yı tercih etti.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen 295 adet Toyota Corolla 1.4 Touch M/M, ING Bank yetkililerine düzenlenen törenle teslim edildi.

Toyota'nın yetkili satıcı ve servisi ALJ Çekmeköy'de düzenlenen törene Toyota Türkiye'den Murat Ertuğrul, Efe Tunalıoğlu, Toyota Plaza ALJ'den Gökhan Aşıkoğlu ve bu projede çözüm ortağı olarak yer alan Yunus Otomotiv yetkilisi Serap Yücel ile ING Bank İstanbul şube müdürleri katıldı.

ING Bank'ın Türkiye'deki şubelerinde 3 yıl süreyle kullanılmak üzere kiralanan Corolla 1.4 D-4D dizel motor, Toyota'nın MultiMode otomatikleştirilmiş şanzımanıyla sunuluyor. 90 hp güç üreten motorun yakıt tüketimi ise ortalama 4,1lt/100 km. 108 g/km CO2 emisyonuna sahip motor, 100 km hıza 14,7 saniyede ulaşıyor.



1966 yılında üretilmeye başlanan Corolla, premium ve prestijli görünümüyle bir "makam otomobili" havasını yaşatıyor. Bugüne kadar 150 ülkede 46 milyondan daha fazla satış adedine ulaşarak dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Corolla, Toyota'nın toplam global satışlarının da yüzde 20'sini oluşturuyor. Güçlü tasarım ve üstün kaliteyi daha fazla ön plana taşıyan Corolla, geliştirilmiş araç içi teknolojileriyle de öne çıkıyor.