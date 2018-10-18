Toyota GAZOO Racing, 2019 WRC pilot kadrosunu açıkladı

İSTANBUL (AA) - Toyota GAZOO Racing’in, 2019 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu için pilot kadrosu belli oldu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 sezonunda, Yaris WRC’nin direksiyonunda, yeni sezonda Tanak ve Latvala'nın yanı sıra başarılı sürücü Kris Meeke de yer alacak. Toyota gelecek yıl da yapılacak tüm yarışlara üç Yaris WRC ile katılacak.

Ott Tanak, gelecek yıl co-pilot Martin Jarveoja ile yarışmaya devam edecek. İkili, şu ana kadar Türkiye Rallisi dahil olmak üzere dört galibiyete imza attı ve Sürücüler Şampiyonası liderliği için kıran kırana bir mücadele veriyor.

Deneyimli pilot Jari-Matti Latvala da takımdaki yerini korudu. Latvala ve co-pilotu Miikka Anttila, Ocak 2017’deki Monte Carlo Rallisi’nden beri takımda önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Başarılı ikili, Toyota’nın WRC’ye dönüşünü simgeleyen ilk yarışta takımı podyuma taşımalar ve sadece birkaç hafta sonra İsveç’te ise Toyota’ya ilk galibiyeti kazandırmıştı. Latvala, şu ana kadar üçü son dört rallide olmak üzere toplam dört kez podyuma çıktı.





- Kris Meeke, 2019'da Toyota'ya katılıyor





Tanak ve Latvala ikilisine 2019 sezonunda Kris Meeke katılacak. WRC’nin en hızlı pilotlarından biri olarak öne çıkan Meeke, 2015’ten bu yana beş ralli zaferi elde etti ve toplamda 91 rallide start aldı. Böylece Toyota GAZOO Racing WRC takımı, hızlı ve deneyimli bir yarış kadrosu oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Başkanı Akio Toyoda, Esapekka Lappi ve Janne Ferm'in son iki yılda takımı için verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ederek, "Gelecek sezonda takımıza katılacak Kris Meeke'nin deneyimleri Yaris WRC’yi daha da iyi hale getirmemize katkı sağlayacak. Gelecek sezonu şimdiden büyük bir heyecanla beklemeye başladık." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Tommi Makinen de Kris Meeke’nin takıma katılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Onun hızlı olduğunu ve bize çok fazla deneyim getireceğini biliyoruz. Onun teknik bilgisi bizi çok daha yüksek seviyeye taşıyacak ve Yaris WRC’yi daha da iyi hale getirmemize katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma gelecek sezon katılacak Kris Meeke ise Toyota pilotu olmaktan büyük bir onur duyduğunu aktararak, "3 yıl önce takıma katılma konusunda ilk görüşmemizi yapmıştık ve bunun nihayet gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum. Yaris WRC, zaten performansıyla başarısını kanıtladı. Toyota’nın şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum. İlk şampiyonluğumu yerel bir ralli şampiyonasında Toyota Corolla ile kazanmıştım. Bu yüzden benim için bu takımdan daha iyi bir yer olamaz." ifadelerini kullandı.

Toyota'ya 2019’da katılacak Kris Meeke’nin 91 yarışta, 5 galibiyet, 12 podyum ve 77 etap birinciliği bulunuyor.



