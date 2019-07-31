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Toyota GAZOO Racing, Finlandiya’da zafer hedefliyor

-Toyota GAZOO Racing, Dünya Ralli Şampiyonası’nın Finlandiya ayağında üçüncü kez galibiyet için yarışacak

Toyota GAZOO Racing, Finlandiya’da zafer hedefliyor
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İSTANBUL (AA) - Toyota GAZOO Racing Finlandiya’da üst üste üçüncü kez zafer hedefliyor.

Toyota açıklamasına göre, Toyota GAZOO Racing, Dünya Ralli Şampiyonası’nın Finlandiya ayağında üçüncü kez galibiyet için yarışacak. Sık ormanların arasında, kasisli ve çakıllı etaplara sahip Finlandiya Rallisi 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Finlandiya’da gerçekleşen önceki yarışlarda, Toyota GAZOO Racing pilotu Ott Tänak, en yakın rakiplerinden yarım dakikadan fazla bir sürede yarışı bitirmişti ve önemli bir zafer elde etmişti. Toyota Yaris WRC, üst üste iki yıl Finlandiya Rallisi’ni podyumda tamamlamıştı.

Bu yıl ki Finlandiya Rallisi rotasının yaklaşık yüzde 65’i yeni yollardan oluşuyor. 8 aşamadan oluşan ralli, toplam 132,98 kilometre sürüyor. Doğru yol notları ve otomobilin ayarları azami hızlara çıkmak için çok büyük önem taşıyor. Yüksek hız nedeniyle zaman farkları normalden daha az olduğu için daha kolay ceza alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takım Kaptanı Tommi Mäkinen, "Ekibimiz için çok özel bir yarış. Son iki yıldır bu ralliyi kazandık ve üçte üç yapmak için harika bir fırsatımız var. Yolları ve özelliklerini iyi biliyoruz. Pilotlarımızın üçü de bu yarışı geçmişte kazandı ve bu yüzden şansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat kesinlikle rehavete kapılmadan mümkün olan en iyi sonucu almak için çabalamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toyota GAZOO Racing Pilotu Ott Tänak ise "Güzel bir yaz tatili geçirdim ve Finlandiya Rallisi için kendimi hazır hissediyorum. Bu yarışa hazırlanmak için birkaç günlük test sürüşü yaptık ve Finlandiya’nın çakıllı yollarında yarışmaktan her zaman keyif almışımdır. Geçtiğimiz yıl podyumda yerimizi almıştık umarım bu sene de bunu tekrarlarız." ifadelerini kullandı.

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