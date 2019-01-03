Toyota Türkiye'den bisiklet sporuna destek

SAKARYA (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2020 yılında Sakarya'da düzenlenecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana araç sponsorluğunu üstlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2020'de kentte Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Toyota, şampiyonanın yanı sıra Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'nın da ana araç sponsoru oldu.

Arifiye ilçesindeki Toyota fabrikasında, Toyota Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Dünya Şampiyonası Organizasyon Kurulu ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Kurumsal Planlama Müdürü Erhan Konak, Kurumsal Planlama Müdür Yardımcısı Şebnem Erkazancı, Organizasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Ertuğrul Erdem ve Dünya Şampiyonası Direktörü Aziz Sırnaç'ın katılımıyla sponsorluk imza töreni düzenlendi.

Orhan Bayraktar, törende yaptığı konuşmada desteklerinden dolayı Toyota'ya teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Şehrimiz spor geleceğinde çok önemli bir konumda yer alacak bisiklet için sponsorluk anlaşması imzaladık. Toyota hem Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın hem de bisiklet takımımızın araç ana sponsoru oldu. Hem şampiyonaya hem de şehrimiz bisiklet kültürünü artıracak çalışmalara önem veriyoruz. Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası projemiz dünya bisiklet kamuoyunda ses getirdi. İnşallah 2020'ye kadar hazırlıklarımız devam edecek. Şampiyonayı en güzel şekilde şehrimizde gerçekleştireceğiz."

Sponsorluk anlaşması kapsamında Toyota tarafından tahsis edilen 4 hibrit araç da yarışlarda yer alacak.