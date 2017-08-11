Toyota yakıt hücreli kamyonla hidrojeni yaygınlaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, yakıt hücreli kamyonla hidrojeni yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, yakıt hücreli kamyon ile ticari alanda da enerji tasarrufu çalışmalarına devam ediyor. Geçen yıl yakıt hücreli Mirai modelini satışa sunan Toyota, aynı zamanda Japonya’daki fabrikasında yakıt hücreli forkliftlerle emisyon oranlarını düşürürken, başka ticari alanlarda da yakıt hücreli araçların yaygınlaşması için çalışmalar yapıyor.

Toyota’nın son olarak tanıttığı yakıt hücreli kamyon ve yakıt hücresiyle çalışan jeneratörler, hidrojenli geleceğin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Sıfır emisyonla çalışacak yakıt hücreli araçlar, yapılan anlaşmayla Seven-Eleven market zinciri tarafından kullanılacak. Bu sayede marketin ürün dağıtımı ve operasyonu sürecinde enerji tasarrufu sağlanacak ve toplam karbondioksit emisyonu oranı düşürülecek.

Yakıt hücreli kamyonların kullanılmaya başlanması ile her iki şirket de gelecekte hidrojen bazlı araçların olduğu bir toplumun oluşmasına katkı sağlamış olacak. Üretilecek çevre dostu yakıt hücreli kamyonların soğutma üniteleri de yakıt hücresiyle çalışacak.

Aynı zamanda Seven-Eleven mağazalarında, yakıt hücreli güç jeneratörleri konumlandırılarak, hidrojen istasyonları ile birlikte güç kaynağı olarak kullanılabilecek. Ayrıca, mağazalara yeniden şarj edilebilir batarya sistemlerinin kurulması ile doğal afet gibi acil durumlarda sistemin güç kaynağı olarak da kullanılması planlanıyor.

Toyota’nın ürettiği yakıt hücreli araçlar, sürüş esnasında hidrojen ve oksijenin reaksiyonu sonucu sadece su buharı salıyor. Böylece çevreye hiç zarar vermiyor ve çevre dostu bir sürüş sağlanıyor.