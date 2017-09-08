Toyota'dan eylül kampanyası

İSTANBUL (AA) - Toyota, eylül ayı kampanyasında Türkiye’de üretilen ve dünyada beğeni ile karşılanan C-HR için özel bir sayfa açtı. Eylül kampanyasında Toyota plazalarda C-HR test sürüşü gerçekleştirip otomobili satın almak isteyenler özel indirim fırsatından yararlanabilecekler.

Toyota açıklamasına göre, Toyota plazalarda C-HR test sürüşü gerçekleştirip otomobili satın almak isteyenler özel indirim fırsatından faydalanacaklar. İndirime ek olarak yüzde 0,99 faiz oranı ile 24 ay için 35 bin TL’lik krediden yararlanmak da mümkün. Ayrıca farklı ödeme ve vade seçenekleri için Toyota Finans üye kuruluşları da her bütçeye özel seçenekler sunacak.

Markanın geçtiğimiz ay Türkiye yollarına çıkan ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviki ile dizel otomobillerin fiyat seviyesinde sunulan Auris Hybrid için ağustos ayında başlattığı kampanya, eylül ayında da sürecek. ÖTV teşviği ve kampanya ile büyük indirim avantajı sunan Auris Hybrid’e, 24 ay için yüzde 0,90 faiz oranıyla 30 bin TL’lik kredi olanağı da sağlanacak.





- Toyota Finans’tan "Kişiye özel ödeme çözümleri"





Toyota Finans’ın kişiye özel ödeme çözümleri sayesinde Toyota müşterileri gelirlerine göre taksitleri belirleyebilecek, dilerlerse ara ödeme yapabilecek ve hatta belirli aylarda taksitlerini düşürebilecekler.

Toyota Finans’ın sunduğu hizmetin yanında ayrıca diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının mart ayında başlayabilecekler. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda "takas" imkanı da mevcut.

