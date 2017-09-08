Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik

Toyota'dan eylül kampanyası

- Toyota, eylül ayı kampanyasında Türkiye’de üretilen ve dünyada beğeni ile karşılanan C-HR için özel bir sayfa açtı - Eylül kampanyasında Toyota plazalarda C-HR test sürüşü gerçekleştirip otomobili satın almak isteyenler özel indirim fırsatından yararlanabilecek

Toyota'dan eylül kampanyası

İSTANBUL (AA) - Toyota, eylül ayı kampanyasında Türkiye’de üretilen ve dünyada beğeni ile karşılanan C-HR için özel bir sayfa açtı. Eylül kampanyasında Toyota plazalarda C-HR test sürüşü gerçekleştirip otomobili satın almak isteyenler özel indirim fırsatından yararlanabilecekler.

Toyota açıklamasına göre, Toyota plazalarda C-HR test sürüşü gerçekleştirip otomobili satın almak isteyenler özel indirim fırsatından faydalanacaklar. İndirime ek olarak yüzde 0,99 faiz oranı ile 24 ay için 35 bin TL’lik krediden yararlanmak da mümkün. Ayrıca farklı ödeme ve vade seçenekleri için Toyota Finans üye kuruluşları da her bütçeye özel seçenekler sunacak.

Markanın geçtiğimiz ay Türkiye yollarına çıkan ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviki ile dizel otomobillerin fiyat seviyesinde sunulan Auris Hybrid için ağustos ayında başlattığı kampanya, eylül ayında da sürecek. ÖTV teşviği ve kampanya ile büyük indirim avantajı sunan Auris Hybrid’e, 24 ay için yüzde 0,90 faiz oranıyla 30 bin TL’lik kredi olanağı da sağlanacak.


- Toyota Finans’tan "Kişiye özel ödeme çözümleri"


Toyota Finans’ın kişiye özel ödeme çözümleri sayesinde Toyota müşterileri gelirlerine göre taksitleri belirleyebilecek, dilerlerse ara ödeme yapabilecek ve hatta belirli aylarda taksitlerini düşürebilecekler.

Toyota Finans’ın sunduğu hizmetin yanında ayrıca diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının mart ayında başlayabilecekler. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda "takas" imkanı da mevcut.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
C-HRToyota
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5