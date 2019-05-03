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Toyota’dan otonom mobilite girişimlerine 100 milyon dolarlık yeni kaynak

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın Silikon Vadisi’nde yer alan Toyota AI Ventures (TAIV) girişimi, teknolojik gelişmeleri hızlandırmak adına 100 milyon dolarlık yeni bir fon açıkladı. Toyota açıklamasına göre, bu yeni fon, otonom mobilite ve robotik...

Toyota’dan otonom mobilite girişimlerine 100 milyon dolarlık yeni kaynak
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İSTANBUL (AA) - Toyota’nın Silikon Vadisi’nde yer alan Toyota AI Ventures (TAIV) girişimi, teknolojik gelişmeleri hızlandırmak adına 100 milyon dolarlık yeni bir fon açıkladı.

Toyota açıklamasına göre, bu yeni fon, otonom mobilite ve robotik teknolojiler üzerine çalışan yeni girişimlere kaynak sağlayacak.

Toyota Araştırma Enstitüsü’ne bağlı olarak 2017’de kurulan yapay zeka odaklı Toyota AI Ventures, iki yıldan daha kısa bir süre içerisinde 19 farklı yeni girişime yatırım yaptı. Açıklanan 2. Fon ile birlikte, firmanın toplam yatırımının 200 milyon doların üzerine çıkması ve dünya çapındaki girişimlerin artarak desteklemesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota AI Ventures Genel Müdürü Jim Adler, bu yapının öneminin altını çizerek, "Otomobil üreticileri girişim ekosisteminde yer alarak endüstrinin hızlı gelişimine katkı sağlamalı. Girişimlere yatırım yapmak, Toyota’nın en son inovasyonları araştırmasına ön ayak olacak uzun dönem ilişkileri kurmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Toyota AI Ventures şirketinin yatırım yaptığı alanlar arasında yapay zeka, veri, bulut teknolojileri, günlük işleri yapabilen robotik platformlar, yapay zeka kullanan sosyal robotik arkadaş teknolojisi, hizmet araçları için Seviye 4 otonom sistemler, denizcilik için otonom kontrol ve navigasyon sistemi gibi teknolojiler yer alıyor. Toyota, yeni fonlarıyla birlikte yetenekli girişimcileri destekleyerek markanın mobilite alanında yeni teknolojiler bulma hedefine de katkı sağlayacak.

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