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Toyota'dan yaza özel servis avantajları

- Yaz bakım kampanyası için Toyota plazalara gelen Toyota sahipleri, tüm modellerde fren balataları ve diskleri, silecekler ile debriyaj setinde yüzde 25 indirim avantajından faydalanacak

Toyota'dan yaza özel servis avantajları
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İSTANBUL (AA) - Toyota sahipleri "özel servis avantajları" kampanyasıyla, tüm modellerde fren balataları ve diskleri, silecekler ile debriyaj setinde yüzde 25 indirim avantajından yararlanacaklar.

Toyota açıklamasına göre, 30 hazirana kadar sürecek olan yaz bakım kampanyası için Toyota plazalara gelenler, tüm modellerde fren balataları ve diskleri, silecekler ile debriyaj setinde yüzde 25 indirim avantajından faydalanacak.

Kampanya kapsamında, 3 yaş ve üzeri modellerde de "Toyota forever" indirimlerine ilave olarak filtre paketleri, Toyota orijinal motor yağları ve bujiler yüzde 20 indirimli olurken, bakım işçiliklerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

Açıklamaya göre, Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini yaz bakımı için kendilerine en yakın Toyota plazaya götürmek olacak.

"Toyota forever" programına üye olmayan Toyotalılar, dijital kartlarını Toyota plazalarda ücretsiz olarak tanımlatarak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilecekler.

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