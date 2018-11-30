Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon Cemevi dünya iz
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Toyota’nın insansı robotu 10 km'den kontrol edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Toyota, insansı robotu olan T-HR3’ü, beşinci jenerasyon mobil iletişim sistemi 5G ile 10 km uzaklıktan kontrol etmeyi başardı.Toyota açıklamasına göre, Toyota tarafından geliştirilen T-HR3 önceden programlanan hareketleriyle,...

Toyota’nın insansı robotu 10 km'den kontrol edilebilecek
banner17

İSTANBUL (AA) - Toyota, insansı robotu olan T-HR3’ü, beşinci jenerasyon mobil iletişim sistemi 5G ile 10 km uzaklıktan kontrol etmeyi başardı.

Toyota açıklamasına göre, Toyota tarafından geliştirilen T-HR3 önceden programlanan hareketleriyle, ev, sağlık tesisleri, inşaat alanları ve felaket bölgelerinde insanlara güvenli biçimde yardımcı olabilecek şekilde tasarlandı. Giyilebilir teknolojiyle yönetilen insansı robot T-HR3’de bulunan sistem, robotun tüm bedeninin kontrol edilmesini sağlıyor. Robot kullanıcıları T-HR3’e uygulanan kuvvetleri hissedip robotu kendi hareketleriyle aynı şekilde kumanda edebiliyorlar.

Yüksek duyarlılık, hassas hareketler ve iletişim gecikmelerini en aza indirmek için T-HR3 ile Ana Kumanda Sistemi arasındaki iletişim büyük önem taşıyor. Şu ana dek T-HR3 kablolu sistem üzerinde bir bağlantıya sahipti ve bazı iletişim gecikmeleri yaşanabiliyordu. Yeni T-HR3 ise, Docomo tarafından geliştirilen 5G sistemi ile kablosuz olarak başarılı ve hızlı bir biçimde kontrol edilebiliyor.
Toyota ve DOCOMO, bu teknolojiyi 6 Aralık 2018'de Tokyo Big Sight’da gerçekleştirilecek fuarda sergilemeyi planlıyor.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Toyota
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1