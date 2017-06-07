Trabzon-Bakü seferleri 17 Haziran'da başlayacak

TRABZON (AA) - Trabzon'dan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye karşılıklı direkt uçak seferlerinin 17 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ile turizm şirketi yetkilileri Eldaniz Safarov ve Kadir Baydur, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret ederek, Trabzon-Bakü seferleriyle ilgili bilgi verdi.

Baydur, 17 Haziran Cumartesi günü Trabzon'dan 01.00'de yapılacak ilk seferin ardından aynı gün yerel saatle 04.40'ta Bakü-Trabzon seferinin gerçekleştirileceğini belirterek, her hafta cumartesi günü aynı saatlerde seferlerin tekrarlanacağını söyledi.

Baydur, yolcuların 23 kilogram bagaj ve 8 kilogram el bagajı hakkı olacağını ifade etti.

Onur Air vasıtasıyla yapılacak Trabzon-Bakü seferlerinin, Bakü'nün uluslararası uçuş hattından yararlanmak için büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Baydur, Bakü'den Türk Cumhuriyetleri ile Rusya ve İran'ın birçok kentine seferler bulunduğunu belirtti.

Baydur, "Ağırlıklı olarak Türkiye'nin doğusundaki ülkelere olmak üzere 38 kente bağlantılı uçuş imkanı var. Ayrıca Körfez ülkeleri bağlantılı uçuşlar sayesinde Azerbaycan ve Trabzon'u aynı hat üzerinde gezmek isteyen turistlere de imkan sağlanıyor." dedi.

Hacısalihoğlu da Trabzon'un gelişen turizm potansiyeliyle paralel olarak direkt uçuşların artmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.