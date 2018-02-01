Trabzon hasırında

TRABZON (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Külçe ve hurda altınların eritilerek tel haline dönüştürülmesinin ardından makine kullanılmadan yapılan Trabzon hasırı, sahte ürünlerin önüne geçilebilmesi ve ikinci el satışının tespit edilmesi amacıyla üzerine eklenecek hologramla satışa sunulacak.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine, Trabzon hasırının Türk Patent ve Marka Kurumu patentli ürün olduğunu belirterek, yapacakları yeni çalışma ile piyasaya önemli bir hizmet sunacaklarını söyledi.

Halen satışta olan ürünlerde Türk Patent'in işaretinin yer aldığına dikkati çeken Yazıcı, "Şimdi yeni bir çalışma olarak hasırların üzerine hologram eklenecek. Paraların üzerinde yer alan ve bütün bilgileri içinde barındıran hologram sayesinde hasırın orijinal olup olmadığı öğrenilecek. Mağazacı da hologramlı ürünleri müşteriye satmak zorunda. Böylelikle ikinci elle mücadele konusunda son derece önemli bir sonuç alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Yazıcı, bu çalışmayı yıl içinde hayata geçireceklerini kaydederek, "Bunun yapılmasının yegane sebebi sahtekarlığı önleyerek alın terinin karşılığını alabilmek. Hologram sayesinde düzen gelecek. Hologramlı satışa sunulan ürünler sayesinde müşterinin aldanmaması sağlanacak. Ayrıca hologramsız ürünler nedeniyle tespit kolaylaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hologram sayesinde yurt dışından gelen turistlerin ilgisinde de artış beklediklerini vurgulayan Yazıcı, "Dış piyasadaki satışımızı artırabilmek bizim için çok önemli. İşte hologram bunun için birebir çözüm. Yabancı turist hasıra baktığında kalitesinin ne olduğunu anlayacak." dedi.

- ABD ve Arap Yarımadası'nda pazar araştırması

Yazıcı, 2018 yılı için hedeflerinin büyük olduğunu ve bu yönde çalıştıklarını ifade ederek, Arap Yarımadası'ndan Trabzon'a direkt uçuşların başlayacak olmasının sektöre heyecan ve hareketlilik katacağını söyledi.

Bu kapsamda ABD ve Arap Yarımadası'nda pazar araştırması yapacaklarını anlatan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği'ne bizler proje bazında katılım payları ödüyoruz. Türkiye'de ne kadar proje üretilirse Avrupa Birliği'nden de o kadar destek alıyoruz. Bizler de burada bir proje üretme gayreti içindeyiz. Pazar araştırmasına Ekonomi Bakanlığının verdiği çok büyük destekler var. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile bir proje yapıyoruz ve bir yol haritası çizeceğiz. Arap Yarımadası başta olmak üzere ABD'de de bir pazar araştırması yapacağız. Umut ediyorum bu projeyi bu yıl hayata geçireceğiz. Hasır, kazaz ve telkari 4 bin yıllık bir el sanatı. Trabzon ve Türkiye'nin katma değerini artıracak, rakamları yukarıya çıkaracak her çalışma için elimizden geleni yapacağız."

Yazıcı, şu anda küpe, bilezik ve kolyeden oluşan hasır takım fiyatının 25 bin liradan başladığını, üzerine yapılabilecek pırlanta eklemelerle fiyatın 100 bin lirayı bulabileceğini sözlerine ekledi.