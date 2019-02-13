Trabzon Havalimanı'ndan 284 bin 190 yolcu seyahat etti

TRABZON (AA) - Trabzon Havalimanı'ndan ocak ayında seyahat eden yolcu sayısı 284 bin 190 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019 ocak ayında Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 düşüşle 273 bin 252, dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 63 artışla 10 bin 938 kişi olduğu belirtildi. Toplam yolcu sayısının yüzde 11 düşüşle 284 bin 190 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ocak ayında havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 düşüşle bin 919 olduğu vurgulandı. Ocak ayında dış hatlarda 192, iç hatlarda ise bin 727 sefer yapıldığı aktarıldı.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiğinin de ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 düşüşle 2 bin 274 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.