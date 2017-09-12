Trabzon'da 40 taşkın koruma tesisinin inşaatı sürüyor

TRABZON (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Trabzon'da 40 taşkın koruma tesisinin inşaatına devam ettiği bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en çok yağış alan ve önemli turizm merkezlerini bünyesinde barındıran illerinden Trabzon'da, inşa edilen taşkın koruma tesisleri ile vatandaşların ve toprağın muhtemel taşkın riskine karşı korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, 253 milyon 420 bin liraya mal edilmesi planlanan 40 taşkın koruma tesisinin tamamlanmasıyla 12 ilçe, 23 köy, 31 mahalle ve bin 400 dekar arazinin taşkın risklerinden korunmuş olacağına işaret edildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yerleşim yerlerini muhtemel taşkın zararlarına karşı korumak gayesiyle büyük seferberlik içinde olduklarını vurguladı.

Riskin fazla olduğu Karadeniz Bölgesi'nde taşkın koruma tesisi yapımına büyük ehemmiyet verdiklerine dikkati çeken Eroğlu, bu tesisleri inşa ederken estetik yapılar yapılması konusunda da talimat verdiğini belirtti. Eroğlu, "Özellikle dere ıslahları o bölgeye estetik değer katacak şekilde inşa ediliyor. Biz bu tesisleri hızla inşa ederek halkımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.