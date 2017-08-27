Trabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü TRABZON (AA) - Trabzon'da aralarında bıçaklı kavga çıkan iki kişiden biri yaşamını yitirdi.İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı mevkindeki bir otelin önünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Cesur D. (29) ile Bayram Y....

27 Ağustos 2017 Pazar 13:54