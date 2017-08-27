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Trabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü

TRABZON (AA) - Trabzon'da aralarında bıçaklı kavga çıkan iki kişiden biri yaşamını yitirdi.İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı mevkindeki bir otelin önünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Cesur D. (29) ile Bayram Y....

Trabzon'da bıçaklı kavga: 1 ölü

TRABZON (AA) - Trabzon'da aralarında bıçaklı kavga çıkan iki kişiden biri yaşamını yitirdi.

İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı mevkindeki bir otelin önünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Cesur D. (29) ile Bayram Y. (18) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Bayram Y, üzerinde bulunan bıçakla Cesur D'yi yaraladı.

Ağır yaralanan ve ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Cesur D, hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis tarafından yakalanan Bayram Y, gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
BIÇAKLI KAVGACinayetTrabzon
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