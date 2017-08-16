Trabzon'da cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yol kenarındaki ormanlık alanda cesedi bulunan kadının 24 yaşındaki Pınar Kaynak olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki eski hayvan barınaklarının yakınındaki alanda kimliği belirsiz kadın cesedi bulunması üzerine çalışma başlattı. Bölgenin jandarma bölgesi olması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olaya müdahil oldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin, 24 yaşındaki Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi.

Trabzon Adli Tıp Kurumuna giden yakınları, cesedin Kaynak'a ait olduğunu teşhis etti.

Öte yandan Kaynak'ın ön otopsi sonucunda başından aldığı darbe sonucu öldüğü belirtildi.

Olaydaki cinayet bulguları üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran ekiplerin, birçok kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.



