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Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

- Örgütün Çaykara ilçe yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Çaykara ilçe yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Çaykara ilçe yapılanmasına yönelik 13 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Karadeniz İşadamları Derneği (KARGİD) üyesi esnaf K.Y, ilçe ablası öğretmen F.Ö, esnaf ve gönüllü korucu İ.D. ile görevinden istifa eden polis memuru L.Ö. tutuklandı.

Esnaf E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FetöÇaykaraTrabzon
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