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Trabzon'da kamyonet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Düzköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fahrettin Civelek yönetimindeki 61 KB 831 plakalı kamyonet, Alazlı Mahallesi girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan...

Trabzon'da kamyonet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Düzköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fahrettin Civelek yönetimindeki 61 KB 831 plakalı kamyonet, Alazlı Mahallesi girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücünün annesi Meryem Civelek olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Fahrettin ile Kahriman Civelek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Düzköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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TrabzonTrafik Kazası
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