Trabzon'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Çağlayan Mahallesi'nde Mustafa Kemal Yazıcı'nın kullandığı 25 RA 198 plakalı kamyon ile Mustafa Yıldız yönetimindeki PI F 378 plakalı otomobil, Akoluk kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü Yıldız ve beraberindeki 3'ü kadın 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza dolayısıyla bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden çekilmesiyle normale döndü.