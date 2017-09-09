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Trabzon'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Çağlayan Mahallesi'nde Mustafa Kemal Yazıcı'nın kullandığı 25 RA 198 plakalı kamyon ile Mustafa Yıldız yönetimindeki PI F 378 plakalı otomobil, Akoluk...

Trabzon'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Çağlayan Mahallesi'nde Mustafa Kemal Yazıcı'nın kullandığı 25 RA 198 plakalı kamyon ile Mustafa Yıldız yönetimindeki PI F 378 plakalı otomobil, Akoluk kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Yıldız ve beraberindeki 3'ü kadın 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza dolayısıyla bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden çekilmesiyle normale döndü.

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TrabzonTrafik Kazası
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