Trabzon'da kayıp çocuğun cesedi sahilde bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 3 gün önce kaybolan çocuğun cesedi sahilde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisindeki yürüyüş yolunda vatandaşlar, sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, kayalıklara yakın alandaki cesedin çıkarılması için çalışma başlattı.
Dalgıçların çıkardığı cesedin, 3 gün önce evinden ayrılan ve ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu zihinsel engelli Emrah Keskin'e (11) ait olduğu belirlendi.
Çocuğun boğularak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duran polis, kesin ölüm nedeninin tespiti için cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderdi.