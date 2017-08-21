Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar

Trabzon'da kayıp çocuğun cesedi sahilde bulundu

- Zihinsel engelli çocuğun boğularak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor

Trabzon'da kayıp çocuğun cesedi sahilde bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 3 gün önce kaybolan çocuğun cesedi sahilde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisindeki yürüyüş yolunda vatandaşlar, sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, kayalıklara yakın alandaki cesedin çıkarılması için çalışma başlattı.

Dalgıçların çıkardığı cesedin, 3 gün önce evinden ayrılan ve ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu zihinsel engelli Emrah Keskin'e (11) ait olduğu belirlendi.

Çocuğun boğularak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duran polis, kesin ölüm nedeninin tespiti için cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CesetçocukSahilTrabzon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5