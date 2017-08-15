Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Balıkesir AB istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Trabzon'da kayıp gencin cesedi bulundu

- Sürmene ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi deniz kıyısında bulundu

Trabzon'da kayıp gencin cesedi bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren Evren Halil'den haber alamayan ailesi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kayıp gencin arama çalışmaları yürütüldüğü sırada Sürmene'de deniz kıyısında birinin yattığı ihbarı yapıldı.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, söz konusu kişinin Evren Halil olduğunu tespit etti.

Ekiplerce sudan çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Halil'in cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CesetDenizGençölüTrabzon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5