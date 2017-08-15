Trabzon'da kayıp gencin cesedi bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren Evren Halil'den haber alamayan ailesi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kayıp gencin arama çalışmaları yürütüldüğü sırada Sürmene'de deniz kıyısında birinin yattığı ihbarı yapıldı.
Olay yerine yönlendirilen ekipler, söz konusu kişinin Evren Halil olduğunu tespit etti.
Ekiplerce sudan çıkartılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Halil'in cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.