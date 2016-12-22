Trabzon'da kültür sanat

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Midas'ın Kulakları" oyununu sahnelemeyi sürdürüyor.

Güngör Dilmen'in kaleme aldığı, Oğuz Utku Güneş'in yönettiği oyunda, Uğur Keleş, Banu Manioğlu, Duygu Dokgöz, Yavuz Topçuoğlu, Ahmet Uzuner, Taha Mataracı, Gürkan Erarslan ile Elvan Tibukoğlu rol alıyor.

Işık tasarımı Nihat Bahar, dekoru Hakan Dündar, kostümleri İnci Kangal'a ait "Midas'ın Kulakları" oyununun konusu özetle şöyle:

"Hangimizin müziği daha üstün diye kapışan iki tanrı, Frigya Kralı Midas'ı hakem ilan etmeye karar verir. Keçi Ayaklı Pan ve Güneş Tanrı Apollon'un yarışında karar merci olarak onurlanacağını sanan Midas, bir tanrıya kazandırırken ötekine kaybettireceğinin ayırdına varamaz. Müzikten anlamadığı gerekçesiyle eşek kulaklarıyla cezalandırılan Midas'ın başına gelenler, bununla da kalmayacaktır. Midas ve gizini paylaştığı berber bu sırrı saklamak istese de bütün yurtta çalkantıları duyulur."

Oyun, bugün, yarın ve 24 Aralık Cumartesi günü seyirciyle buluşacak.

- ''Bayram Yeri'' çocukların beğenisine sunulacak

TDT, Salih Yakın ile İhsan Yakut'un yazdığı, Uğur Keleş'in yönettiği çocuk oyunu ''Bayram Yeri"ni sahneleyecek.

Oyunda, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Merve Soyalp, Aykut Güner, Yeşim Atav, Tayfun Cengiz, Osman Karpuz, Çağrı Onur Düzgün, Dilek Albayrak, Vural Özcelep, Hakkı Balçın, Kader Sarı ve Sezgin Özcan rol alıyor.

Dekoru Hakan Dündar, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Nihat Bahar ile Muharrem Boran, müzikleri Emin Serdar Kurutçu'ya ait oyunun koreografisini Aslı Öztürk gerçekleştirdi.

Panayırlarla başlayıp fuarlarla devam eden, lunaparklarla daha modern hale gelen şehirleşme serüveninin anlatıldığı oyun, 25 Aralık Pazar günü Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

- ''Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye" oyunu turnede

TDT sezonun ilk oyunu "Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye" ile Sivas turnesine çıkıyor.

Savaş Dinçel'in yazdığı, Uğur Keleş'in yönettiği oyunda, TDT sanatçılarından Ceyhun Gen ile Ankara Devlet Tiyatrosundan Sevgi Tanrıverdi ve Bilal Hüseyinoğlu rol alıyor.

Dekoru Hasan Yavuz, ışık tasarımı Yüksel Aymaz, müzikleri Çağrı Beklen'e ait oyunda, Shakespeare'in doğduğu evde müze bekçiliği yapan eski bir aktörün, yazardan intikam almaya çalışması konu ediliyor.

Oyun, bugün, yarın ve 24 Aralık'ta Sivas'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.