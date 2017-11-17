Trabzon'da mescit inşaatında göçük: 1 ölü, 6 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mescit inşaatında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hıdırnebi Yaylası mevkisinde bulunan Kuruçam köyündeki Yayla Camisi'nin yanındaki bayanlar mescidi inşaatının ikinci ve çatı katında göçük meydana geldi.

Göçük sırasında inşaatta bulunan 7 kişi enkaz altında kaldı.

Çevredekilerin yardımlarıyla göçük altından çıkarılan kişilerden biri hayatını kaybetti, 6'sı ise yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Göçük altında kalan kimse olup olmadığı ihtimaline karşı AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.