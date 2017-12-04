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Trabzon'da PKK'ya ait sığınak bulundu

- Tonya ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Trabzon'da PKK'ya ait sığınak bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi, sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tonya ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait sığınak bulundu.

Sığınakta yapılan aramada 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 uzaktan kumandalı ve elektrikli fünye, çok sayıda kalaşnikof ve M 16 mermisi, 4 el bombası, güneş paneli, 1 büyük ve 2 küçük telsiz, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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