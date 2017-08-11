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Trabzon'da terör operasyonu

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı bildirildi.

Trabzon'da terör operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı öğrenildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maçka ilçemiz kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 9 Ağustos tarihinde başlatılan operasyon sırasında, 11 Ağustos tarihinde, bugün saat 15.00'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış olup operasyonel faaliyet devam etmektedir."

Öte yandan sıcak temasın sağlandığı bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği öğrenildi.

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