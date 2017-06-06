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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalıncak Mahallesi mevkisinde, Enes Yazıcı (20) yönetimindeki 61 LF 131 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon...

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalıncak Mahallesi mevkisinde, Enes Yazıcı (20) yönetimindeki 61 LF 131 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki dolum tesisleri duvarına, ardından da park halindeki tankere çarptı.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Enes Yazıcı olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Sefa Yazıcı ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.



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Anahtar Kelimeler:
Enes YazıcıKazaTrabzon
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