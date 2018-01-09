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Trabzon'daki DEAŞ operasyonu

- Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu çiftten koca tutuklandı, eşi sınır dışı edilecek

Trabzon'daki DEAŞ operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eşiyle gözaltına alınan Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Of ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Gürcistan uyruklu karı koca, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Gocha Sagnadze tutuklandı, serbest bırakılan eşi ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen çiftin, Of ilçesinde çay toplama işlerinde çalıştıkları belirlendi.

Sagnadze'nin, emniyet sorgusunda, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen ve Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen operasyonda öldürülen Ahmet Çatayev ile irtibatını kabul ettiği ve Çatayev'i Of'taki evinde bir gece misafir ettiğini söylediği öğrenildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilerde yapılan teknik çalışmalar sonucu Sagnadze'nin, Suriye'de terörist eylemlere katıldığına dair fotoğrafların ortaya çıktığı da belirtildi.



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Anahtar Kelimeler:
DEAŞGürcistanTrabzon
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