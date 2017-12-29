Trabzon'dan Van'a

VAN (AA) - Trabzon ve Van'daki öğrenciler, farklı bölgelerdeki çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında mektuplaştı.

İpekyolu Gençlik Merkezi ile Trabzon Düzköy Gençlik Merkezince, unutulmaya yüz tutmuş "mektup arkadaşlığı"nı yeniden canlandırmak ve öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Trabzon Düzköy Ortaokulu öğrencileri, Çaldıran Umuttepe Kurumları Ortaokulu öğrencilerine mektup gönderdi.

İpekyolu Gençlik Merkezine gelen mektupları okuyan 28 öğrenci, yazdıkları cevapları postayla Trabzon'daki arkadaşlarına yolladı.



İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Cevdet Arslan, AA muhabirine, teknolojinin gelişmesiyle kaybolmaya yüz tutan mektup arkadaşlığını yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

Gençler arasında mektuplaşmayı artırarak kardeşliği geliştirmeye çalıştıklarını belirten Arslan, "Van'daki öğrenciler Trabzon'daki arkadaşlarına duygu ve düşüncelerini yansıtan mektuplar gönderdiler. Mektup kardeşliğinin ardından onları bir araya getirmek istiyoruz. Öğrenciler bir araya gelerek kendi kültürlerini birbirlerine anlatacaklar ve kaynaşacaklar." dedi.

Öğrenciler ise proje sayesinde yeni arkadaşlıklar edineceklerini ve yeni kültürler tanıyacaklarını ifade etti.



