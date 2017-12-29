Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Trabzon'dan Van'a "mektup kardeşliği"

- Trabzon ve Van'daki öğrenciler, farklı bölgelerdeki çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında mektuplaştı - İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Arslan: - "Mektup kardeşliğinin ardından onları bir araya getirmek istiyoruz. Öğrenciler bir araya gelerek kendi kültürlerini birbirlerine anlatacaklar ve kaynaşacaklar"

Trabzon'dan Van'a

VAN (AA) - Trabzon ve Van'daki öğrenciler, farklı bölgelerdeki çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında mektuplaştı.

İpekyolu Gençlik Merkezi ile Trabzon Düzköy Gençlik Merkezince, unutulmaya yüz tutmuş "mektup arkadaşlığı"nı yeniden canlandırmak ve öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Trabzon Düzköy Ortaokulu öğrencileri, Çaldıran Umuttepe Kurumları Ortaokulu öğrencilerine mektup gönderdi.

İpekyolu Gençlik Merkezine gelen mektupları okuyan 28 öğrenci, yazdıkları cevapları postayla Trabzon'daki arkadaşlarına yolladı.

İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Cevdet Arslan, AA muhabirine, teknolojinin gelişmesiyle kaybolmaya yüz tutan mektup arkadaşlığını yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

Gençler arasında mektuplaşmayı artırarak kardeşliği geliştirmeye çalıştıklarını belirten Arslan, "Van'daki öğrenciler Trabzon'daki arkadaşlarına duygu ve düşüncelerini yansıtan mektuplar gönderdiler. Mektup kardeşliğinin ardından onları bir araya getirmek istiyoruz. Öğrenciler bir araya gelerek kendi kültürlerini birbirlerine anlatacaklar ve kaynaşacaklar." dedi.

Öğrenciler ise proje sayesinde yeni arkadaşlıklar edineceklerini ve yeni kültürler tanıyacaklarını ifade etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇaldıranMektup KardeşliğiöğrenciTrabzonVan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5