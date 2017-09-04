Trafik denetimlerinde 15 bin 738 sürücüye ceza uygulandı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde 2 bin 821 noktada, 9 bin 809 personelin katılımıyla altıncısı yapılan "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi" kapsamında, 15 bin 738 sürücüye ceza uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "2017 yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" kapsamında, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekip ve personelinden oluşan "karma ekipler" tarafından denetim yapıldı. "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimleri"nin altıncısı, karayollarındaki trafik kazalarına neden olan kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratarak trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2 bin 821 noktada, 9 bin 809 personelin katıldığı denetimlerde, 175 bin 537 araç ve sürücü kontrol edildi, eksiklik ve trafik kural ihlali tespit edilen 15 bin 738 sürücüye 4 milyon 361 bin 647 lira ceza kesildi.

Bu kapsamda ayrıca, eksiklikleri olan 2 bin 710 araç trafikten men edilirken, aranan 77 kişi yakalandı, 76 sürücünün belgesine el konuldu ve bir çalıntı araç ele geçirildi.

Cezaların 5 bin 921'i "hız ihlali", 3 bin 24'ü "araç muayene süresini geçirmek", 2 bin 333'ü "emniyet kemeri ve koruyucu tertibat kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak", 867'si "zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak", 253'ü "standart dışı plaka kullanmak", 142'si "takograf bulundurmamak veya kullanmamak", 91'i "alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak" ve 3 bin 107'si ise kanunda yer alan diğer kural ve yasaklara uymamaktan yazıldığı belirtildi.

Muhabir: Aykut Karadağ