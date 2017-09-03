Trafik kazalarına karşı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahil kesiminde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle "drone" destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde havadan da "drone" ile takip yaparak trafik kazalarını önlemeye çalışıyor.



Trafik kazalarının yoğun olduğu noktalarda denetimlerini sürdüren jandarma trafik ve asayiş ekipleri, Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde bulunan Kapısuyu Jandarma Karakolu önü başta olmak üzere ilçelerdeki kazaların yoğun yaşandığı noktaları hem karadan hem de havadan denetliyor.

Drone sayesinde havadan takip edilen trafik akışında, emniyet kemeri ve kask takmayan, hatalı sollama yapan, kurallara uymayan sürücüler tespit edilip, cezai işlem uygulanıyor.

Uygulamanın yanı sıra jandarma ekipleri, kontrol amacıyla durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara şeker ile kolonya ikramında bulunuyor.