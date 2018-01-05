Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Trafik kazası araç kamerasına yansıdı

- Konya'da öğrencilerin bulunduğu midibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazası, arkalarında seyreden bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi

Trafik kazası araç kamerasına yansıdı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrencilerin bulunduğu midibüs ile otomobilin çarpışması, aynı güzergahta seyir halindeki bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.

Mustafa Yılmaz idaresindeki 42 GBJ 85 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Özdilek Caddesi'nde sol taraftaki tali yola dönmek isterken karşı yönden gelen Ramazan Balkan yönetimindeki 42 BDH 87 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Burak Erdoğan yaralandı. Yaralı Erdoğan, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası, okul servisindeki öğrenciler, başka bir servis aracına bindirilerek evlerine taşındı.

Kaza anı ise okul servis midibüsünün arkasında seyir halinde olan bir aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Araç KamerasıBeyşehirOkul Servis MidibüsüOtomobilTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5